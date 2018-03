A aposentada Janice Gomes não resiste ao telão da TV QLED de 75 polegadas e dá uma paradinha para olhar. Ela imagina que o produto foi fabricado no Brasil e levou poucos dias para chegar ali na loja. Reage com surpresa e uma espontânea gargalhada quando descobre que a televisão foi produzida na Coreia do Sul e passou 30 dias viajando de navio e caminhão até desembarcar em Pernambuco. Assim como Dona Janice, nós consumidores não costumamos pensar como os produtos chegam até nós. Quando colocamos uma fruta no carrinho do supermercado, clicamos para comprar um livro na loja virtual ou escolhemos um carro na concessionária, estamos sendo beneficiados pela logística. Um processo que muita vezes parece “invisível”, mas está presente na vida das empresas e das pessoas.

O conceito de logística é milenar e surgiu com as guerras, a partir da necessidade de transportar tropas, armamentos, materiais e alimentos para os campos de batalha. Essa operação precisava acontecer pelo caminho mais curto, em menos tempo e com menor custo. Eficiência muitas vezes determinante para o resultado da guerra. No Brasil, a atividade registrou uma arrancada a partir dos anos 1980, com o avanço da globalização e a “importação” pela indústria nacional do modelo de produção integrada da japonesa Toyota. Ainda nova no País, a logística vem crescendo junto com um movimento de qualificação profissional e de busca por inovação e novas tecnologias.

“As pessoas costumam associar logística ao transporte. De fato, ele é o principal componente na operação, mas o conceito é bem mais amplo. Inclui processo de compra e venda, planejamento, transporte, armazenagem, distribuição e tecnologia. Tudo isso para fazer o produto chegar ao consumidor com o menor intervalo de tempo, pela melhor rota e com menor custo. Nas empresas, logística é uma área de custo, por isso quanto mais eficiente ela for, mais a companhia será competitiva”, explica o professor do curso de logística da DeVry/UniFBV, Paulo Alencar.

Atuando no setor há 19 anos, Alencar costuma dizer que uma pessoa não precisa ser americana para comer um McDonald’s, nem japonesa para comprar um carro da Toyota nem brasileira para tomar um bom café. “As empresas fazem um esforço para disponibilizar esses produtos onde o cliente estiver e esse esforço se chama logística. Para resumir, logística é encurtar distâncias”, complementa.